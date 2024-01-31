遊戲實況主Toyz近日去超哥日料店吃飯，因嫌醋飯難吃被打到頭破血流。對此，「情色教主」雪碧說，Toyz嘴臭被打應該。Toyz也在直播回嗆，「破麻！回去好好伺候妳的乾爹就好啦」，據了解，雪碧聲稱擬於31日下午赴法院提告Toyz妨害名譽。

Toyz說，他之前在朋友居酒屋跟雪碧碰過酒杯，而對於雪碧說嘴臭被打剛好，「去看完影片好不好？破麻！回去好好伺候妳的乾爹就好啦，別出來543啦。」

雪碧在臉書發文，「面對椅子罵破麻跟我伺候乾爹，完全嚴重損害我名聲，！公眾人物可接收公評，不是攻擊，你跟我認識熟嗎？乾爹在哪，我哪份工作需要乾爹，我靠自己白手起家，被你講的是包養致富，這不是毀謗這是什麼，沒有證據的事請不要亂講！」

雪碧強調，「至少我不偷不搶不騙不販毒不詐賭，而且破麻這句話也嚴重公然侮辱我（這個詞彙對女性是極度的不尊重），可以講任何一句話之前，思考一下嗎！請尊重他人尊重自己。」雪碧說，「最後針對Toyz的破麻這侮辱性字眼以及伺候乾爹的毀謗。我已委請律師做提告！一切交由司法機關還給我一個清白，謝謝。」