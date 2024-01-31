金鶯老闆約翰安吉羅斯（John Angelos）小氣程度是大聯盟數一數二，現在他終於肯賣球隊了，《紐約郵報》記者阿諾（Christian Arnold）消息，金鶯球團將出售給凱雷集團（Carlyle）執行長魯本斯坦（David Rubenstein）、Ares Management共同創辦人阿魯格蒂（Mike Arougheti），估值約為17億美元。

對於金鶯球迷來說，球隊轉賣絕對是個天大好消息，因為過去無論球隊多有前途，戰績多麼出眾，金鶯高層始終不願花大錢投資球隊，團隊薪資總是排在全大聯盟倒數，今年則是以8020萬美元列為第29，僅次於百廢待舉的運動家。

旅美強投陳偉殷在金鶯的最後一年（2015）投出身價，休賽季尋求平均年薪破千萬的複數年合約，當時金鶯沒有補進先發投手，不過開給明星重炮川波（Mark Trumbo）3年3750萬美元合約，成為球團最大補強。

沒有強大金援的金鶯自立自強，靠著自家農場養成的羅許曼（Adley Rutschman）、韓德森（Gunnar Henderson）、曼卡索（Ryan Mountcastle）打天下，去年驚奇晉身百勝等級的名門球隊，在新任領導集團接掌後，金鶯有望獲得大量銀彈支援，持續朝著世界大賽冠軍目標勇往向前。