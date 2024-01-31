星宇航空執行長翟健華表示，配合去年大聯盟賽季，於洛杉磯-台北航線首創推出球隊聯名機上備品，廣受往來美國及亞洲間的旅客好評，今年雙方續約將有助於推廣星宇航空國際知名度、展現對運動賽事的支持，持續吸引廣大球迷搭乘。本次續約亦巧妙搭上道奇隊近期揭曉之日本旅美球星黃金陣容：二刀流巨星大谷翔平以及日本最強投手山本由伸，與星宇航空北美、日本兩大市場相互輝映。

星宇航空台北-洛杉磯航線每日1班飛航，於洛杉磯出發的航班獨家提供道奇隊聯名備品，旅客可於報到時獲得球隊聯名登機證、行李掛牌及特製行李箱貼紙，機上則有球隊紙杯、攪拌棒、撲克牌、紙巾及兒童餐盒等，讓旅客在返台途中再度回味球賽的精彩。洛杉磯航線由新世代客機A350-900執飛，四艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙。

星宇航空截至目前共有21架航機，規畫今年引進5架廣體機，包括4架A350-900及一架A330neo，將持續建立中轉航網。目前北美飛航洛杉磯及舊金山兩航點，舊金山航線現正以每周3班飛航，將優先於3月20日起增加至每日1班，緊接著今年下半年將開闢第3條美國航線-西雅圖，預計明年第4季中轉航網將初具規模。