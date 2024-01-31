中租投顧統計，台股過去10年開紅盤日上漲機率近7成、平均漲幅0.49％，若排除2020年因新冠肺炎疫情導致全球股市重挫的特殊狀況，至開紅盤後20個交易日上漲機率達百分之百、平均漲幅達3.43％，似乎驗證「抱股過年」的說法不假。

蘇皓毅指出，AI熱潮升溫使七大科技巨擘繼續領漲美股，台灣具備完整AI產業供應鏈體系，加上台灣科技大廠庫存去化進尾聲，國發會景氣燈號轉為黃藍燈，預期2024年台股將偏向多方格局。惟台股步入高檔後震盪可能加劇，建議投資人宜分批布局台股基金。

同時，回顧去年台股基金繳出不遜於ETF的成績單，蘇皓毅建議，在震盪多變的市場行情中，主動式基金能為投資人找尋跳脫指數、具超額報酬的投資標的，在震盪向上的行情中更能趁勝追擊。

中租投顧觀察發現，「中租基金平台」的母子基金申購前10名基金排行榜中，境內投信基金占比自去年下半年起逐漸提升、甚至超過一半，顯見有越來越多平台會員運用「中租母子鎖利GO」的自動循環複利功能，搭上台股多頭行情。

今年台股封關日為2月5日，但中租基金平台「年前」最後下單時間為2月7日上午11點截止，中租投顧建議投資人可把握平台提供的超值優惠，在年前買進台股基金，以參與春節後本土資金陸續回補的紅包行情。