空軍一名士官督導長，趁著與上尉女官在女方租屋處共處一室的機會，竟然不顧對方拒絕，用熊抱方式摸胸撩陰，女官嚇得立刻向部隊同袍求救，這時士官長才停手。事後女方報警提告，法院審理後，依照強制猥褻罪，判處士官長1年有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書，空軍某單位士官督導長，某日前往同單位女上尉排長租屋處後，突然碰觸女方臀部，遭到女方出言制止後，竟強行以手環抱她，並伸手入衣服內撫摸胸部，還隔著褲子撫摸下體並強吻耳朵、脖子、背部。女上尉立刻以通訊軟體LINE(下稱LINE)告知2名友人求救並趕進回電，事後接獲友人來電時才趁隙逃出報警。

士官長辯稱，案發當時女方沒有穿內衣，兩人坐在床上，膝蓋有稍微碰觸，這時自己覺得氣氛到了，先用手觸碰她臀部，見她沒有反應，隔幾秒我才摟她腰、撫摸她胸部、親吻她耳朵、頸部及背部，後來女方說不可以，就馬上停手了，也沒有撫摸她下體。自己行為雖然有構成性騷擾，但沒有強制猥褻。

但女方也表示，事後後士官長太太也打給她，一直拜託可否撤告。因為這件事情，害她去臺中國軍總醫院看身心科，對她的精神狀態有很大影響。

法官根據證人所述，認定士官長利用與女方獨處聊天之際，在其租屋處內進行性騷擾及強制猥褻，且犯後僅坦承性騷擾，否認強制猥褻，犯後態度不佳，雖然有和解之意，但女方拒絕，因此判士官長1年有期徒刑，可上訴。