民眾黨立院黨團今天宣布將推黃珊珊爭立院龍頭，黨團成員一致力挺黃珊珊，此舉讓立院龍頭之爭中，票數佔多數的國民黨取得優勢。因此，國民黨團總召傅崐萁喜聞樂見，肯定民眾黨堅持當忠誠的反對黨，並表達接下來國民黨團將與民眾黨團全力合作，也承諾8個委員會的調配以及召委選舉都會隊民眾黨團釋出最大善意。

傅崐萁表示，對於民眾黨團所推出的國會改革方案，以及關於居住正義、警消權益、幼保醫護人員權益，還有相關陽光透明、利益迴避以及強化人事同意權等法案，對社會有正面改革的修法，用於強化監督政府的，都表達肯定與善意，並將與民眾黨團全力合作，會把過去8年民進黨的貪腐都攤在陽光下。

對於民眾黨團選擇自推人選，傅崐萁表達樂見，並稱民眾黨團8席將獲得國民黨的全力重視、友誼同心，「小草並不小，一番桃李花開盡，惟有青青草色齊，小草不怕風不怕雨」，會用寬廣的心與民眾黨合作，盼立法院正副院長選舉順利讓在野黨出任，發揮監督功能，也喊話民進黨團成員起義來歸，國會改革讓113席立委成為航空母艦的戰鬥席，而不是政府的橡皮圖章。

國民黨團首席副書記長林思銘表示，樂見民眾黨團堅持理念，國會龍頭堅持票投自己，新國會新氣象，民進黨的貪腐跟弊案必須被攤在陽光下，這屆必須要有改革，發揮國會監督制衡功能。

國民黨團副書記長羅智強表示，第一項改革其實已經取得三黨共識了，就是國會聽證調查權，過去民進黨就主張過，這已經是藍綠白三黨共識，他調侃道，「第一項改革已經啟動，我也相信必然成功，因為我對民進黨的誠信非常信任。」