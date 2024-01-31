台中市三民路段巷弄內的1間「桌遊」店，擺放10桌電動麻將桌供賭客聚賭。（中市警二分局提供／馮惠宜台中傳真）

桌遊館暗藏職業賭場 警獲報查緝20賭客都法辦

時下年輕人流行到桌遊館打麻將，但台中市北區竟有1間桌遊館，不但供民眾打麻將娛樂，還私下經營職業賭場；警方接獲線報日前申請搜索票前往查緝，當場逮捕2名女店員及20名賭客，起獲賭資、籌碼及麻將等證物，並通知27歲劉姓業者到案說明，訊後將劉男及賭客分別依提供場所賭博及賭博罪移送偵辦。

位於台中市三民路段巷弄內的1間「桌遊」店，以休閒活動場館業向台中市政府經發局取得執照後於2022年11月份開始營業。中市警二日前分局接獲線報，指稱麻將館內涉嫌賭博，擺放10桌電動麻將桌供賭客聚賭。

警方經密切監控蒐證後，今年（2024）1月29日下午見時機成熟，持搜索票前往攻堅，一舉查獲2名店員及20名賭客，並查扣桌面賭資5400元、籌碼（撲克牌）5副、麻將、牌尺、電動麻將桌等證物。

隨後通知劉姓業者到案說明，桌遊館以玩1分鐘收費1.5元、不計時300元等方式收費，但依規不能提供籌碼，以及對價式賭搏，劉男除提供場地給民眾打麻將娛樂，也提供籌碼讓賭客從事賭博，賭客如三缺一，店家標榜「麻將不會搓、朋友不會多」，還會主動協助以幫「湊桌」的方式吸引賭客前往消費試試手氣。

中市警二分局分局長周俊銘表示，警察將持續掃蕩不法行為，針對轄區內易滋生犯罪之處所進行清查，強化推動「社區警政再出發」及「清源專案3.0」工作，同時持續深入經營轄區並與居民建立友善通報網，斬斷犯罪根源以淨化社會治安。