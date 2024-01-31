為提升維修及研發能量，台灣高鐵公司預計將招募超過100名維修及資訊人才，負責電力、號誌、通訊、車輛、軌道、機電、資訊等維修作業。更祭出優厚條件，以電力、號誌維修技師為例，受訓合格後月薪（含輪班勤務補助）可達4.8萬以上；歡迎具電力、號誌、通訊等維修經驗的專才，或相關科系畢業的社會新鮮人踴躍報名應徵，為提供旅客更加安全的運輸服務一起努力，成就更加美好、進步的台灣高鐵。

台灣高鐵公司持續投入系統設備更新，以提供旅客更好的服務，今(2024)年主要招募對象包括具電機電子、機械背景之電力、號誌、通訊、車輛、軌道、機電等維修技師與工程師約80名。同時，也將延攬對核心機電、土木建築、工程規劃、專案管理、系統開發等專業領域工程及資訊專業人才約25名；此外，也將持續針對行車控制、業務企劃、財務會計等多項領域招募專業人才，有意加入高鐵的民眾，請至高鐵企業網站「關於高鐵」，了解更多徵才訊息。

台灣高鐵公司秉持：「有樂在工作的員工，才能為旅客創造美好、感動的乘車體驗理念」，致力創造友善、健全的工作環境，以幫助員工實踐職涯目標。加入高鐵除可依照職務性質提供出勤等各種津貼補助外；更提供食、衣、住、行、育、樂等全方位的員工福利。例如：提供團膳及夜間執勤人員的早餐、宵夜；提供免費制服；為出差同仁安排舒適、整潔的公務宿舍；提供免費的員工通勤搭乘及半價乘車兌換券以及旅遊活動補助等。此外，也將根據公司營運績效，評估辦理員工調薪或獎金發放。

台灣高鐵公司持續提供員工完善的教育訓練機會，以這次招募之維修人員為例，新進人員將接受三到六個月的完整培訓並考核通過後，才能正式上線執勤。更打造電力、號誌、軌道、電車線等各種系統訓練教室，幫助同仁在100％仿照高鐵正線設備的環境下，安全、有效、確實的完成各項專業訓練。此外，透過定期複訓及內部網路平台、影音多媒體教育資源，幫助同仁持續學習。