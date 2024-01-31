新北市法制局長吳宗憲2月1日將就職國民黨不分區立委。（陳慰慈攝）

選戰甫結束，外界已開始討論2026年新北市長人選，新科立委、新北市法制局長吳宗憲昨指出，新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川、立委洪孟楷都是被點名的人選，新北市長侯友宜今受訪表示，國家的人才濟濟，都可以為人民來服務、來奉獻。

侯友宜說，他現在就是全力地衝刺市政，讓市政建設不論大小事都能快速地發展，這才是最重要的方向。國家的人才濟濟，都可以為人民來服務、來奉獻。

對於吳宗憲即將就任立委，體育局長也懸缺，近期新北市府的小內閣是不是會有一波人事調整或異動？侯友宜說，非常謝謝新北市所有的同仁，每一個人在自己的工作崗位戰戰兢兢、全力以赴，當然在這一段時間，市府有兩位局長也有區長出缺，我相信我們會做好整個的一個檢討以後，會藉新聞局來向大家做一個公布，希望我們的團隊有新人再進來，能夠不斷地大家一起合作，展現我們新北市更不一樣的新氣象，做出人民有感的成績。

媒體追問對吳宗憲進入國會的期許？侯友宜表示，每一個人各司其職、努力打拚，為國家為人民服務。