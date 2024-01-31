春節機票貴桑桑，易遊網統計，今年票價漲幅約比平常日貴2-6成不等，由於疫後機票成本已經墊高，加上旺季調漲，讓不少想過年出國的民眾望之卻步，一線城市如東京、訂位、北海道現在機位不僅幾近全滿，票價也居高不下，以東京來說，易遊網中位數票價落在近2萬6千元，北海道的中位數票價更飆破3萬元。若還在因預算考量而猶豫是否安排過年出國的民眾，建議可選擇短程航點優先，並避開日本熱門航點。

春節旺季旅遊需求高，容易發生機位緊張、理想票價難尋的情況，因此早在去年2月開放預訂今年春節機票時，就有一波購票熱潮，也顯見疫後民眾預訂熱門檔期機票更加提早佈局。此外，根據易遊網機票銷售數據統計，今年春節的機票預訂量比疫情前有超過3成長，出國買氣相當踴躍，以短程線來說，國人最愛的旅遊地東京依舊稱霸，其次為香港、大阪、曼谷與上海；長程線則是以洛杉磯、雪梨、舊金山、墨爾本、倫敦的預訂最為熱門。

查詢傳統航空的最新票價，易遊網推薦5個最低票價2萬有找的航點供晚鳥旅客參考。若想赴東北亞旅行，韓國票價會比起日本便宜許多，以韓國第一大城首爾來看，來回含稅票價最低只要14,639元起。有避寒需求的旅客可考慮四季如夏的東南亞城市，首推東南亞最熱銷的航點曼谷，目前還是免簽期間，加上2月屬於涼季，是泰國最佳旅遊季節，來回含稅票價14,222元起；不想煩惱語言問題，推薦華語可通的新加坡，來回含稅票價14,342元起；現在已可用電子簽證入境的越南，以胡志明市的票價最為便宜，來回含稅票價17,049元起。而鄰近台灣、飛行時間不用2小時的澳門，適合安排3天2夜的短天數旅行，想保留一點假期在台灣與家人團聚，澳門是不錯的選擇，來回含稅價6,926元起。

須提醒旅客注意的是，春節對於韓國、泰國、越南、新加坡、澳門等國家亦是重要的年節，且每個國家放假區間不盡相同，一般來說，名勝景點、遊樂園、滑雪場、地標商場春節仍會正常營運，個人商家或華人餐館會安排店休機率高，因此規劃行程時，建議先查詢該國的放假時間以及景點、設施、餐廳的春節營業時間，以免撲空。

想要感受濃厚年味的節慶氣氛，澳門規劃一系列的走春慶祝活動，包含有花車巡遊、煙花匯演、光雕表演等；泰國則可體驗華裔聚居的中國城，年節氛圍佈置和慶祝活動相當熱鬧，買年貨、吃美食感受異鄉過年氣氛；新加坡環球影城推出春節套票方案，樂園行程適合親子客暢玩放電，只要掌握好各國年節文化與春節營業規劃，一樣能玩得很盡興！