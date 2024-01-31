一名台灣女網友分享，今年第一次和大陸老公回台過年，出發前做了PPT演練，提醒老公4個重點，首先是要學會「龍年吉祥話」；再來台灣紅包有行情價，給父母至少6000起跳；第三點就是包紅包給老婆很必要，為在台灣的岳父岳母前樹立愛妻的形象，千萬別忘了；最後就是玩撲克牌的術語不同，2張數字一樣的牌為「胚」，聽到不要誤會有人罵人。

一名嫁到到大陸的台灣女網友「宛宛」在小紅書上分享，今年第一次和大陸老公回台灣過年，特別整理出幾個回台過年的注意事項，先跟老公演練，以免鬧笑話。首先，因為今年是龍年，可以說一些龍年吉祥話，像是「龍喜為著你（台語：都是為你好）」或是「龍華富貴（諧音：榮華富貴）」等。

宛宛表示，台灣過年發紅包是有眉角的，在台灣一般出社會且有穩定收入以後，包給父母的紅包金額約是台幣6000到16800元；祖父母的話比較少，一般約是3600到6600元不等。

宛宛指出，過年也別忘了包紅包給老婆，且金額可不能少，因為要在岳父岳母面前樹立一個愛妻老公的好形象，但這部分也可以不包錢，送精品包也可以。對此，宛宛的老公聽了忍不住吐槽，最後一部分感覺是編的，送精品包聽起來私心滿滿。

宛宛也說，過年親戚到家裡作客，很可能會打牌，但在台灣打牌的術語和大陸可不同，其中最常搞混的就是2張數字一樣的牌，在大陸通常就叫「對（一對牌）」，但在台灣稱為「胚（和英文諧音pair有點像）」，所以聽到親戚大喊胚的時候不要誤會對方是在吐口水，可能只是說他手中有數字一樣的2張牌。

貼文引起網友熱議，吸引1.7萬人狂讚，不少台灣網友助攻說，台灣男人從小就被教育「有錢就要給老婆買包！」從爺爺奶奶時代就是這樣，逢年過節男生都要給女生買包。另有大陸網友則說，雖然都是華人，但過年文化上還是有些微差距，很有意思。