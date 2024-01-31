台灣世界展望會邀請社會大眾關懷弱勢兒童教育，台東地區尚有66位弱勢兒童待資助就學。（台灣世界展望會提供／蕭嘉蕙台東傳真）

寒假來臨，是許多學生最期待的時光，經濟弱勢家庭卻愁於籌措新學期的學費。台灣世界展望會長期關懷清寒學子，支持安穩求學，東區辦事處今起陸續發放2460萬元生活、營養及教育扶助金，幫助3300名台東清寒學子無憂上學，安心過年。

就讀國小4年級的小哲（化名）出身單親家庭，由擔任照服員的母親承擔養育4名子女的重擔。小哲不負母親所望，在校參加體操隊表現亮眼，於2023年全國競技體操錦標賽國小中年級男子組獲得短木馬、雙槓、吊環、跳馬及全能競賽第1名等獎項。

小哲國小1年級時即加入體操隊，不分平假日勤練，雙手破皮、長繭習以為常，每每見到同學自在玩樂，一度想放棄。國小2年級時首次參賽獲佳績，他重燃信心，然而隔年比賽意外挫敗，他賽場上落淚說，「看著媽媽遠從部落來看我的比賽，心裡覺得對不起媽媽」。哭完擦乾眼淚，小哲暗暗許下心願，「再次獲獎。」

小哲以「鞍馬王子」李智凱為目標，希望未來進軍奧運參賽。他說，感謝很多人在幫助我，謝謝媽媽一直支持和鼓勵，讓我有動力朝自己的興趣發展；謝謝教練每天辛苦地陪我練體操；謝謝資助人幫助我上學，讓我可以持續練體操，我長大以後也會幫助別人；謝謝社工老師，在很冷的天氣騎著摩托車來家裡關心我們！

台灣世界展望會東區辦事處區處長李玉明表示，邀請社會大眾一同關懷台東弱勢兒童教育，捐款支持「助學行動」或加入「國內兒童資助計畫」，透過長期1對1的資助關係，幫助台東地區尚等待幫助的66位弱勢兒童，讓受助的家庭與兒童有機會邁向自立。