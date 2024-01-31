曾列名台灣十大富豪的正新輪胎創辦人羅結，2019年辭世後葬在家族墳墓，2023年張洋銘夥同在羅結公司任職18年的凃英倫，盜取羅結骨灰罈後，恐嚇勒索羅家6000萬元未遂，最高法院依《刑法》發掘墳墓而盜取火葬之遺灰罪，判處張、凃2人各有期徒刑3年8月定讞。

張洋銘結識凃英倫，而凃英倫因前職務緣故，知悉羅結之火葬遺灰之骨灰罈安葬的家族墳墓，2人因缺錢花用在2023年2月8日晚上駕車前往墓園，並輪流持油壓剪破壞墳墓鐵窗，並以拔釘器撬開鐵窗後，自窗口攀爬進入墳墓內自內打開鐵門進入。

張及涂找出羅結之骨灰罈放置位置後，2人再輪流使用拔釘器破壞隔絕骨灰罈與外界之水泥牆面，盜取含有羅結火葬遺灰之骨灰罈，2人得手後將竊得之骨灰罈交由凃英倫保管，並與友人林弘益（恐嚇取財未遂罪判囚7月）共同計畫勒贖。

張洋銘指示林弘益撥打向羅的家人恫稱：「我有你爸的東西，我要向你求財3000萬，不然我就毀掉你爸爸的東西或向報社公開」，後來張洋銘又傳送骨灰罈照片向羅家改勒索6000萬元，羅的家人報警，警方在2023年2月15日逮捕張洋銘等人。

歷審斥責張、凃罔顧讓亡者安息之民情風俗、家屬感念故人之追思所繫，竟為恐嚇被害人以獲得鉅額款項，即發掘亡者之墳墓，盜取骨灰，造成家屬於痛失親人承受無限感傷後，再次無端遭臨精神上之打擊，違反社會善良風俗甚鉅，各判刑3年8月，上訴後，最高法院駁回確定。