北市警信義分局逮捕千萬名表搶案的藏鏡人。（翻攝畫面）

去年12月29日台北市信義區發生搶劫千萬Richard Mille名表的案件，當日嫌犯失手，警民合力逮捕搶嫌，警方並於隔日再逮負責接應的共犯，2嫌均被收押。信義警分局查出，2嫌是透過網路受雇犯案，經調閱全台近千支監視器，日前拘提蔡姓主嫌與其妻子到案，檢方複訊後將蔡聲押獲准，全案偵破。

北市逸仙路一家咖啡廳老闆，去年底幫友人代售1支要價新台幣1180萬元的RM名錶，不料竟引起43歲王姓男子與42歲洪姓男子覬覦，12月29日王姓男子下午佯稱要買錶，趁機朝店員噴辣椒水動手行搶，並推倒店員逃脫，週遭鄰居聞聲幫忙壓制王嫌，警方亦火速趕抵現場，協同民眾將王嫌上銬逮捕。

警方深入追查，發現有接應共犯駕駛租賃車在逃，經分析調閱各項資料，隔天凌晨2時許在苗栗縣查獲洪嫌。2名犯嫌均坦承強盜犯行不諱，惟均稱係於臉書及TELEGRAM通訊軟體求才論壇，接觸不詳身分主嫌，分別以100萬及1萬元代價受雇行搶與開車接應，2人均遭收押。

信義分局專案小組研判，還有幕後主使者在逃，為鍥而不捨追查藏鏡人主謀，派員於台北市、台中市、苗栗縣及高雄市等地調閱近千支監視器畫面分析，期間發現蔡姓主嫌在犯案前、後過程，竟刻意前往與住居所無關的高雄市製造虛假起點，長達4日準備過程頻頻更換外觀、服裝製造斷點。

警方查出，蔡姓主嫌先在台中市與王姓及洪姓共犯接頭並租車北上犯案，之後在王嫌行搶失風被逮後，更要求洪嫌利用甲地租車、乙地還車方式，單獨至苗栗還車。

2嫌均不認識蔡嫌，也不知其真實身分，案發後蔡嫌自認已完美隱藏，仍返回淡水住處持續在網路上與先前曾向他應徵工作未果網友討論，「如果是你加入行搶，結果可能是已經成功分錢！」足見蔡嫌對於自己計畫的犯行有十足把握，認為警方無法將其緝獲。

然而，檢警專案小組投注大量心力，抽絲剝繭掌握他的身分，今年1月11日將其與其妻陳嫌拘提到案，經偵訊後依強盜罪嫌移送台北地方檢察署，蔡嫌經檢察官向法院聲請羈押獲准，其妻則限制住居及出境，全案涉嫌人盡數偵破到案。