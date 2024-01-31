第1季為智慧型手機傳統淡季，大立光董事長林恩平在日前法說會表示，第1季庫存及需求看起來都還好，因為是淡季需求比較沒有那麼明確，跟往年差不多，毛利率部分，去年第4季某些價格比較好的新款單子，第1季多少有延續性，不過由於產品都是季降價，隨著時間價格會下滑；至於良率永遠有改善的空間，去年第4季某些環節產能很緊張，新案某些製程會吃掉產能，因此某些部門需要增加設備讓製造順一點，目前已開始做，預計從買進設備到投入製造需半年時間，現在儘量把該解的解開，希望今年年中瓶頸會愈來愈少。

雖然大立光第1季無法擺脫淡季影響，美系外資卻認為帶來「買進」的機會，美系外資最新報告指出，大立光的淨利率因淡季產能利用率較低而較上季下滑，但我們預期，今年下半年潛望鏡頭將從iPhone Pro Max擴展至iPhone Pro，有鑑於潛望鏡頭量產已有改善，且良率可望持續優化，可望為今年下半年淨利及獲利帶來正面挹注，預期大立光2024年全年毛利率將從2023年的49%改善至52%。

美系外資根據客戶規格升級要求應用解決方案1G6P的高階玻塑混合鏡頭是推動大立光的另一個動能，美系外資分析認為，2000萬畫素1G6P鏡頭出貨量的增加，將使大立光收入和利潤分別成長4%和5%，將大立光評等上修至「建議買進」評等，目標價3000元。