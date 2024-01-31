大陸女星Angelababy去年因疑似到法國巴黎觀賞Lisa的「瘋馬秀」，因此與有「最美妃子」張嘉倪先後傳出遭大陸軟封殺，不過日前有報導指出Angelababy因新戲下月4日上映，因此即將被解封，如今Angelababy的所有社群也被取消異常和禁言，被猜測已全面解封回歸大陸娛樂圈。

Angelababy自去年11月1日晚間正式全平台禁言，遭到軟封殺，不過當時就網友透露，Angelababy僅會被封殺3個月，且之後會進組拍攝，慢慢將丟失的資源拿回來；然而，就在昨（30）日Angelababy的微博、抖音等社群帳號都被取消禁言，正式全面回歸，對此，就有人發文質疑：「一個被封殺過的黑歷史，Baby很難回到之前的高度吧？」引發討論。

Angelababy的微博、抖音等社群帳號在昨（30）日都被取消封殺。（圖／微博）

至於與Angelababy同樣因瘋馬秀被封殺的張嘉倪，目前仍處於被禁言狀態，因此有爆料指出，張嘉倪至少要被封殺一年，至於原因有人推測是因張嘉倪當時太過於高調，連「瘋馬秀」官方社群也曬出合影打卡，而Angelababy只是被路人拍到疑似有現身，加上還有瘋馬秀官方親自出面闢謠，兩人才有差別待遇。