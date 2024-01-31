民眾黨團今天宣布立法院長選舉自推黨籍準立委黃珊珊，至於副院長人選，民眾黨主席柯文哲表示，看院長選舉結果再來做決策。（楊亞璇攝）

民眾黨團今天宣布立法院長選舉自推黨籍準立委黃珊珊，至於副院長人選，民眾黨主席柯文哲表示，看院長選舉結果再來做決策。民眾黨團總召黃國昌也說，如果黃珊珊得到兩大黨的支持，順利出任立法院長，民眾黨團就不會再推派副院長的代表，黨團8位成員明天中午會再度召開會議做最後決定，有必要才會推出副院長人選。

被問起副院長不推人選，柯文哲說，看院長選舉結果再來做決策，老實講現在是拋球出來，看國民兩黨怎麼回應，回應完以後，副院長要怎麼投、怎麼推人，都有備案，做什麼事有流程圖，圖都畫好了，細節太多了就不用在這個地方講。

若民進黨支持黃珊珊當院長，副院長會支持民進黨推派的蔡其昌，變成「珊昌配」？黃國昌指出，沒有說明副院長的部分，如同柯文哲所說的，要等到院長結果清楚以後，黨團8位成員明天中午會再度召開會議做最後決定。

黃國昌強調，有一件事情是肯定的，如果黃珊珊得到兩大黨的支持，順利出任立法院長，民眾黨團就不會再推派副院長的代表，在這個後面其他的事項，昨天開會討論決議，必須視院長選舉結果，八位黨團成員再度召開會議，有必要才會推出副院長人選，因為討論會議決議到這個部分，所以只能報告這個部分。

而若黃珊珊在立法院長選舉沒有獲得藍綠支持，下午副院長選舉是否會繼續爭取？柯文哲指出，不會啦，我們不會同一個人又選院長又選副院長，這倒是不會。

另外，黃珊珊是否會拜會藍綠黨團，而民眾黨有兩年條款，請辭院長寶座後續怎麼處理？黃表示，當然希望爭取，藍綠歡迎的話，她樂意去拜會，兩年條款是黨的決定，會依黨的決定處理。柯文哲則說，兩年條款每個人辭職書都寫好，有中央委員會，會按照實際狀況來處理。

對於如何確認黨團不跑票，柯文哲回應，如果國民兩黨都亮票，民眾黨也當然都亮票，而且確保乾乾的，不要濕濕的變成廢票，投票這麼多年，大家的把戲都很清楚，八位委員一定是亮票，因為都是不分區立委，不像說區域立委，跑票也沒辦法，不分區立委講很清楚，團進團出，有問題就開除黨籍，當一天立委就沒有了。