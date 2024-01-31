伊內絲庫。（美聯社資料照）

勇士王牌史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）被稱為歷史最佳射手，不過他將在全明星周的三分球大賽上面對可敬的對手，根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，保持著WNBA單季三分球紀錄的紐約自由人隊射手伊內絲庫（Sabrina Ionescu），將會在NBA明星周和柯瑞進行三分球大賽，寫下首度有WNBA女將參賽的紀錄。

去年伊內絲庫在WNBA三分球大賽大放異彩，27次投射命中25球，砍下歷史新高37分，只差3分就能達成滿分成就，不只這樣，伊內絲庫還在去年例行賽一整季投進128顆三分球，刷新2006年桃樂西（Diana Taurasi）121顆紀錄，伊內絲庫隨後帶領自由人打進WNBA總冠軍賽，可惜輸給衛冕冠軍拉斯維加斯王牌。

柯瑞拿下過2座三分球大賽冠軍，不過單輪最高得分只有31分，遠遠落後於伊內絲庫的成績，這也讓柯瑞蠢蠢欲動，向伊內絲庫發出挑戰書。比賽規則小幅更動，柯瑞在正常三分線外進行投籃，伊內絲庫則是在WNBA的三分線投射，用球也遵照各自聯盟標準。

本季2人繼續在外線發揮強大影響力，柯瑞每場出手11.6顆三分球，命中率高達4成03；伊內絲庫每場投出7.8顆三分球，換回4成48命中率。