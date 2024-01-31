台灣高鐵維修人員。（高鐵公司提供／蔡亞樺台北傳真）

為提升維修及研發能量，台灣高鐵公司今（31）日宣布，預計將招募超過100名維修及資訊人才，負責電力、號誌、通訊、車輛、軌道、機電、資訊等維修作業，以電力、號誌維修技師為例，受訓合格後月薪（含輪班勤務補助）可達4.8萬元以上。

高鐵公司指出，今年主要招募對象包括具電機電子、機械背景的電力、號誌、通訊、車輛、軌道、機電等維修技師與工程師約80名，並延攬對核心機電、土木建築、工程規劃、專案管理、系統開發等工程及資訊專業人才約25名，另也將持續針對行車控制、業務企劃、財務會計等多項領域招募專業人才。

高鐵公司表示，加入高鐵除可依照職務性質提供出勤等各種津貼補助外；更提供食、衣、住、行、育、樂等全方位的員工福利，例如提供團膳及夜間執勤人員的早餐與宵夜，提供免費制服、提供免費的員工通勤搭乘及半價乘車兌換券以及旅遊活動補助等，也根據公司營運績效，評估辦理員工調薪或獎金發放。

高鐵公司表示，此次招募維修人員為例，新進人員將接受3到6個月培訓並考核通過後，才能正式上線執勤。打造電力、號誌、軌道、電車線等各種系統訓練教室，100％仿照高鐵正線設備環境完成各項專業訓練，並透過定期複訓及內部網路平台、影音多媒體教育資源，幫助同仁持續學習。