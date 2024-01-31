郵包輸入豬肉產品最高可罰新臺幣100萬元。(黃敬文翻攝)

農曆春節即將到來，最近正是民眾送禮、網購及出國的高峰期；台北市動物保護處特別提醒，民眾千萬別從國外郵寄、網購或攜帶非洲豬瘟疫區的豬肉產品入境，一經查獲，可依《動物傳染病防治條例》處最低20萬元罰鍰，再犯者將被重罰100萬元，民眾務必先解規定避免觸法。

動保處表示，國內為阻絕非洲豬瘟病原藉由入境旅客違規攜帶的肉品入侵，各機場港口旅客託運行李及高風險地區航班旅客手提行李均以X光機全面檢查，近3年曾發生非洲豬瘟之鄰近國家包含中國大陸、越南、柬埔寨、菲律賓、韓國、印尼、馬來西亞、泰國、新加坡、孟加拉等，民眾務必多加注意是否前往相關國家，由於病毒傳播力極強，如因民眾一時輕忽夾帶病毒入境，將對國內養豬產業造成重大影響。

動保處指出，千萬不要自非洲豬瘟發生國家違規攜帶或以快遞及郵寄方式違規輸入豬肉製品，以防範海外惡性動物傳染病入侵我國，並保障國內養豬產業及國人食品衛生安全，共同守護臺灣豬隻的健康。

動保處補充，台北市轄內私人養豬戶已於2019年全數離牧，持續派員定期查訪至今尚無復養情形，動保處並持續宣導非洲豬瘟防疫觀念及其對國內養豬產業的重大威脅，呼籲全民防疫一起來，如持有來源不明的違規肉製品，可主動送交農業部動植物防疫檢疫署各分署處理，若發現疑似非法養豬場，可通報1999市民專線，動保處將立即啟動調查。