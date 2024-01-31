輔仁大學校長江漢聲被新北地檢署指控自2007年起多次挪用校產用作非校方附屬機構輔大診所使用，被依背信罪起訴，今（31）日上午新北地方法院依背信罪處6月徒刑。

檢方指控，江漢聲明知輔大診所並非校方附屬機構，卻多次以醫學院學生相關活動名義，取得輔大撥款400萬元；還涉嫌與前輔大醫學院行政副院長洪啓峯、前輔大醫籌處醫療事務組長林依恬合謀，透過校內限制性招標委託案，取得輔大校方基金250萬元。

新北地院今依背信罪處江漢聲6月徒刑，可易科罰金。江漢聲稍早發聲明，認為起訴書中認定輔仁大學實際經營及管理輔大診所，輔大診所就是輔大所有；也證實無任何金錢流入個人口袋，因此絕無可能背信圖利。「對於司法針對本人不公平判決，本人深感冤屈，不能接受，為爭一生清白絕對上訴到底！」。

「本人自2002年到輔仁大學服務逾二十年，一直兢兢業業，在董事會嚴格監督下，全心努力為學校募款已逾三十億以上並為輔大興建醫院、爭取各種資源，帶領輔仁大學發展，絕不可能圖利自己與他人，更沒有違背職務損害輔大利益」。江漢聲說，名譽是他的生命，為爭清白，他絕對上訴到底。