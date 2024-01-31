台東縣大武鄉長黃建賓明起擔任立委，鄉長遺缺須在3個月內完成補選，國民黨有2人有意願角逐，台東縣黨部年後展開協調。民進黨台東縣黨部今天強調，將打破過去大武鄉零參選人紀錄，已經有徵召對象。

黃建賓遞出辭呈後，台東縣府民政處證實將指派前鄉長趙世崇將擔任代理鄉長，預計4月中旬補選。

73歲的趙世崇曾任1屆大武鄉長，2011年因案請辭，兒子趙宏翰也曾擔任鄉長。趙世崇說，他擔任過鄉長及鄉代會主席，有考慮參加補選，不過基於年紀考量，尚未做最後決定。

鄉代會副主席王景昌今年57歲，父親王政國擔任過鄉長。王景昌說，他的從政資歷22年，沒有參選包袱，以他的能力跟經驗，願意承擔更大責任。

由於大武鄉現任代表會副主席王景昌也放話角逐，國民黨部主委吳秀華表示，趙世崇及王景昌表態參選，黨部沒有特定支持對象，預計年後協調，會以勝選為最大考量及尋求地方和諧，避免分裂讓其他政黨人士獲利。

民進黨台東縣黨部副執行長翁聖惠今天表示，大武鄉長補選有2位擬參選人，縣黨部正積極尋找第3位參選人，目前已經鎖定徵召對象，希望打破過去在大武鄉零候選人情況。