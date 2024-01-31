對於大陸取消M503航線相關限制，陸委會斥責，這是大陸方面繼2018年片面宣佈啓用北上航路後再次未經協商公佈相關做法，認為這不僅「罔顧飛安」，「不尊重台灣」，也是刻意以民航「包裝對台政治乃至軍事的不當企圖」，並有改變台海現狀的疑慮，要求大陸停止這個決定。

如果陸方一意孤行必須承擔任何影響兩岸關係的嚴重後果。大陸國台辦發言人陳斌華今天上午在例行記者會中回應，設立和啟用M503航路是大陸民航空域管理的一項常規工作，無需與台方協商。

陳斌華表示，首先，M503航線是一條民用航線，所以陸委會的相關說法完全不成立。第二，M503航線在上海飛行情報區內，啓用該航線是為了緩解相關空域航路擁堵，保障航空安全。

陳斌華強調，第三，設立和啓用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作，無需與台方協商。至於陸委會所謂的「要承擔後果」的恫嚇，台灣輿論早有批評。