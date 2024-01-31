你是否忽然發現自己「老很快」？胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，老化是人無化避免的現象，研究發現，34歲是顏值衰退的關鍵年齡，另有3個年齡波段，大腦會像掉下懸崖一樣急遽崩塌式的退化與衰老，黃軒教你勵行6個方法，有助延緩衰老的速度。

黃軒在臉書粉專PO文指出，隨著年齡增長，大腦會逐漸變得遲鈍和衰退，有三個年齡臨界點，超過了大腦功能會像掉下懸崖一樣急劇衰老，不同的研究可能有不同定義和測量方法，但一般來說，有以下幾個「斷崖式衰老」臨界點。

■70歲這個時間點- 斷崖式衰老

2022年，英國劍橋大學領銜的研究團隊在Nature發表的研究，探索人為何會在70歲這個時間點斷崖式衰老，斷崖式衰老與血漿蛋白的關係可追溯到造血幹細胞。在整個生命週期中，分子損傷的積累是漸進的和終生的，這種分子損傷的逐漸積累，到了70歲後，大量毒素垃圾增加到臨閥關卡，沒有得到解決，身體細胞大量跟著死亡。

■54歲與72歲這2個時間點- 斷崖式衰老

一項發表在《自然》子刊研究，指出大腦在中年和老年時會出現兩個老化轉變臨界點，分別是54歲和72歲。研究發現，大腦在某個基因過度表達下，會產生一種「SASP蛋白物質」並約在54歲開始表現就是粒線體碎裂、細胞內的鈣超載、能量代謝下降，這些情況持累積到約72歲，導致大腦老化加速、認知功能減退和壽命縮短。

■34歲、60歲、78歲這3個時間點- 斷崖式衰老

這是2019年發表在《自然醫學》雜誌上的研究，研究分了4263名年齡在18-95歲的受試者的2925種血漿蛋白質，發現它們與年齡增長呈現非線性變化 ，34歲的突然衰老在「顏值」最明顯：科學研究認為那是因參與結構途徑的蛋白質下調，如細胞外基質相關的蛋白質大量減少，膠原蛋白的流失，臉部肌肉開始塌陷、皮膚開始鬆弛，失去了年輕時的飽滿、彈性和光澤。

60歲和78歲的崩塌式衰老，不只是呈現在皮膚，在「健康」衰老上表現得最明顯： 60歲時激素活性、結合功能和血液通路相關蛋白變化大量流失最為劇烈。78歲時血液通路、骨形態發生蛋白信號傳導相關變化出現𥕞礙最為劇烈。

研究人員發現在60歲和78歲的蛋白波峰，主要是與疾病相關的蛋白波動，與阿滋海默病、心血管疾病等衰老疾病相關的垃圾蛋白，增加太多，阻止了神經傳導物質，導致嚴重的內臓器官快速衰老。導致人體出現三波斷崖式衰老。

那要如何延緩衰老進程？有6種方法

1控制血糖、血脂、血壓，戒菸：大部分致命疾病都與血管有關，例如冠心病、心肌梗塞、動脈硬化、腦中風等。血管是人體的輸送系統，將營養和氧氣運送到組織器官，同時排出代謝廢物。要保護血管不老化，控制血糖、血脂、血壓，戒菸，減少有害物質攝入是關鍵。

2.堅持運動：運動不僅是鍛鍊身體，同時也是鍛鍊大腦。運動可以促進血液循環，讓更多的氧氣和血液運送到大腦中，為腦細胞提供一個滋養的環境。運動還可以刺激大腦分泌一些有益的化學物質，每天進行30分鐘以上的中度有氧運動，每周5到7天，能夠改善器官功能、降低心血管風險、提升記憶力。

3.終身學習：學習是保持大腦活躍和靈活的最佳方式。新的學習活動會在大腦中形成新的神經聯繫，這可能有助於我們避免與失智相關的大腦損傷。建議每天學習一點新東西，不管是語言、樂器、棋局、新書、還是場新舞蹈，都有利於大腦功能的改善和刺激新的神經元形成，常參與麻將、閱讀報紙、數字遊戲等能夠訓練記憶、注意力和決策能力。

4.參與社交：對成年人來說非常重要。中年之後，不要孤立自己，與他人建立社交和情感聯繫，能降低老化引起的疾病風險。社交網路較大的人，大腦中白質纖維束的連結性較好。認識新朋友可以讓頭腦清晰，改變思考方式，獲得新靈感和想法，這些都是大腦的潤滑劑。

5.飲食健康：研究人員發現 : 限制熱量攝入能夠延長壽命。常攝取高熱量的人，相比攝取較少的人，死亡風險增加2倍，患癌風險增加4倍。多吃堅果、豆類，少量攝取魚類對健康有益。

6.定期進行體檢：對中老年人來說是必要的。體檢能夠發現潛在疾病，並了解疾病對器官的損害程度。對於有基礎疾病的人，體檢要有針對性，例如高血壓患者需要進行心電圖、心臟超音波、腎臟和血管超音波、生化抽血檢查和腦部MRI/CT等相關檢查，以便提早發現斷崖式衰老對器官的影響。