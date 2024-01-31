經營長照機構的李姓男子將平板送給女兒使用，未料女兒卻發現多張父親與其他女子的親密和私密照片，李妻一眼認出對方是公司女員工，氣得提告求償50萬。高雄法院審理時，李男指照片是不法手段取得，不能作為證據，也非下屬。不過法官認為照片中不論何人，都已經越界，侵害妻子配偶權，判他得賠30萬元，可上訴。

判決指出，李男與妻子在2006年結婚並育有2女，雙方一起經營一家長照機構，後來雙方感情不睦，李妻離開長照機構，但雙方感情依然失和，李男也越來越少回家，2022年底，李男把平板拿給女兒使用，結果卻意外發現，平板的相簿裡有多張爸爸跟1名女子親密和私密照，李妻一看，馬上認出跟李男出遊的女子是公司裡的張姓女員工，氣得她向李男提告求償50萬元。

高雄地院審理時，李男辯稱，照片是李妻盜用他的帳號密碼，是不法手段取得，不能作為證據，且私密照中的女子是他大學時期的舊女友，跟張女無關。

法官認為，李男無法提出帳號密碼被盜用的證據等理由認定照片具有證據能力，經檢視照片，是李男於已婚時和張女貼臉、貼嘴、從後方環抱等親暱舉動，此部分照片即可認已逾與其他女性應守份際；雖然性愛照片中的女主角沒有用正臉面對鏡頭，但髮型、臉部輪廓及身形體態與張女相似，且他說詞反覆，不論照片中是何位女性，拍照日期都是他婚後拍下的照片，已足認有侵害配偶身分權益，因此判賠30萬，可上訴。