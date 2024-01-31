「永遠的小倩」王祖賢近年淡出螢光幕前定居在加拿大專心修佛，今(31日)逢她57歲生日，平時王祖賢就常透過網路向粉絲分享近況，今更曬出近照祝自己生日快樂，更表示「希望每天心情都是晴空萬里」，可見她素顏戴著眼鏡，網友讚她根本看起來不像57歲，「說她30不過分吧，好美啊」。

王祖賢過去演出《倩女幽魂》走紅，2004年演出電影《美麗上海》後引退，但她的一張氣質盛世美顏依舊是粉絲追捧的焦點，去年起疫情趨緩，有網友在南京偶遇王祖賢本人，跟團參加與佛學有關的行程，身高173公分的她在人群中十分搶眼，去年10月還被網友發現現蹤台中。

王祖賢曬素顏照。（圖／翻攝自微博）

據知，王祖賢的鐵粉先前在網上替她闢謠要回大陸定居的傳聞，說：「下月初回溫哥華啦」、「沒有，她這次回國，主要為靈岩山寺擴建選購材料，海運過去很划算，不是要定居國內」，而王祖賢先前被問到是否打算復出？她謙虛表示已經留下最好的作品給觀眾了，言下之意很享受引退生活，但有知情人表示，王祖賢之所以有能力不再工作，最主要還是因為財力雄厚。

知情人稱王祖賢在溫哥華房產一堆，不愁吃穿，主要的本錢就是年輕時拍了不少作品，還有傳聞指她手頭上現金高達10億美金（約新台幣300億元）。音樂人許常德過去曾和王祖賢合作，他也曾發文透露王祖賢私下個性調皮，有次故意不戴安全帽進超商，惹得店員差點尖叫，他也替王祖賢掛保證說「她的財力不需要被包養！」