在稍早前的一般交易時段，超微下跌3.24%，收在172.06美元。

去年超微股價飆漲升約140%，表現遠優於費城半導體指數（全年大漲65%，創下2009年以來全年最大漲幅）。

不管是大型還是小型企業都在尋找輝達（Nvidia）先進AI晶片的替代品。輝達掌控約80%的先進AI晶片市場。超微的晶片則是市場上為數不多可行的替代產品。

超微已經幾乎將其AI處理器營收預測提高了一倍，至35億美元，但仍不足以滿足華爾街對該公司大賺AI財的崇高期待，也不足以彌補其可編程晶片和遊戲機晶片業務的大幅衰退。其第一季營收展望也不及華爾街預期。

Investing.com分析師Jesse Cohn表示，超微上季業績表現「平庸」，尤其是營業利益和營業利潤大幅落後市場預期最受矚目。在過高的期望下，該公司幾乎沒有失誤的餘地，投資人對其提出的本季展望也備感失望。

超微公布去年第四季營收為61.7億元，略高於市場預期的61.2億美元。經調整後每股盈餘0.77美元，符合市場預期。該公司預估第一季營收約為54億美元加減3億美元，市場預期為57.3億美元。

超微執行長蘇姿丰（Lisa Su）在財報發布後的電話會議上表示，只要下半年有更多產能上線，超微的AI晶片銷售額將超過現在所預測的35億美元。

不過，Summit Insights分析師Kinngai Chan表示，眾分析師先前預估超微的AI晶片銷售額可望達到40億～80億美元，而其股票估值也是基於這樣的數字。

蘇姿丰表示，第四季超微的數據中心業務（包括傳統伺服器晶片和AI處理器）年增38%，達到23億美元，但雲端運算公司的需求仍然「疲軟」。

由於終端市場需求疲軟，汽車和工業領域苦於晶片供應過剩，導致過去幾季以來，可編程晶片市場一直低迷不振。

超微第四季嵌入式晶片營收年減約24%，為11億美元。

遊戲機晶片業務營收年減17%，為14億美元，反映超微為微軟Xbox 和索尼PlayStation 5遊戲機設計的晶片營收已經到頂。

含PC晶片在內的客戶端（Client）部門營收年增62%，為15億美元，略低於市場預估的15.1億美元。

蘇姿丰表示，隨著AI PC問世，市場可望「溫和」成長，下半年有更大的成長空間。

根據產業研究公司Canalys調查，2024年全球PC出貨量估將成長 約5%。