波蘭女子雅庫波夫斯卡（Katarzyna Jakubowska）全身埋在冰塊中，長達3小時6分鐘又45秒，打破金氏世界紀錄。

波蘭一名女子最近成功通過「耐寒極限考驗」，她身穿泳裝、脖子以下浸泡在冰塊裡，待了整整3小時6分鐘又45秒，打破金氏世界紀錄，成為全身與冰接觸時間最長的女性。她也宣布，未來還要進一步挑戰4小時的紀錄。

綜合國家地理雜誌、波蘭媒體Onet報導，現年48歲的雅庫波夫斯卡（Katarzyna Jakubowska）來自波蘭北部大城格但斯克（Gdańsk），職業是一名設計師。7年前她偶然接觸了冬泳，開始發現自己對寒冷的耐力超乎常人，朋友還因此給她取了「冰后」（Ice Queen）的封號。

為了挑戰金氏世界紀錄，雅庫波夫斯卡平時常洗冰水澡，也特地飛往芬蘭北部的拉普蘭（Lapland），體驗零下20度的雪地生活。去年12月30日，她在眾人的見證下，成功在碎冰塊中待了3小時6分鐘又45秒，打破女性全身與冰接觸的最長紀錄。

Co za wiadomość! 🥶 Pochodząca z #Gdansk Katarzyna Jakubowska trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa 🏆 Jako pierwsza kobieta na świecie spędziła w lodzie... 3 godziny, 6 minut i 45 sekund 🧊👏🏻

📸 Oksana Kret pic.twitter.com/7y5UlU3XOS — Miasto Gdańsk (@gdansk) January 25, 2024

雅庫波夫斯卡表示，希望能透過這次挑戰，為其他面對困難的人帶來鼓舞：「身為一名女性，我相信我們擁有強大的力量。我想證明一件事，只要我們想做，就能做到。」

值得一提的是，雅庫波夫斯卡即使全身泡在冰塊中，體溫也能保持在35°C以上。她坦言自己在挑戰紀錄期間，並未感到任何疼痛或不適，「寒冷對我來說不構成障礙，我可以從中找到溫暖。」她也宣布，未來有計畫挑戰埋冰4小時，打破由男性保持的3小時11分鐘又27秒紀錄。