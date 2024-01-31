民眾黨今宣布推派準立委黃珊珊選立法院長，對此，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，從1月15日開始，黃國昌提出4個條件，到今天真相大白，大家很清楚他在演什麼戲，而身為民進黨團總召，必須要有危機控管能力，也就是說「當敵人在騙你的時侯，你可能掉入陷阱嗎？這是不可能的事情」。

柯建銘指出，所以第一天他就講的很清楚，院長的角色是國會外交，是很重要的事情，我們不會祈求民眾黨支持我們，而喪失我們的原則，球在他們身上，這段時間他們只是為了製造聲量來掩飾最終的結果，但他一眼望穿，我們怎麼可能愚蠢到陪他演戲嗎？我們跪求也沒有用，這是我們基本原則。

柯建銘批評，今天柯文哲黃國昌和黃珊珊所講的話都是騙人騙己，他們就是在演一場很有戲劇張力，愚蠢的人才會被大家看穿還繼續演戲，今天推出黃珊珊當院長，你想有可能嗎？柯文哲必須負全責，你們再這樣演下去，沒有人會接受。

柯建銘強調，不希望國會變成殺戮戰場，希望朝野和解，共同面對、而各黨都會推出各種改革法案，可能會有共同或不同的地方，協商的時候我們處於劣勢，我們也懂，阿扁時代也是朝小野大，我們會更懂得溝通，新國會才是最重要。

媒體追問，「投自己等於保送韓國瑜是情緒勒索？」柯建銘表示，這是大家都知道的，這票很清楚，連算數都不會，小學生都看得懂，不要說我們情緒勒索，黃國昌說的話顛倒看就好，國王的新衣已經不是國王的新衣，不要再演了。

柯建銘也說，希望黃國昌看到人稍微打個招呼、不要頭轉到一邊去，那怎麼溝通呢？

至於未來藍白是否可能合作？柯建銘指出，團結民進黨、面對分裂的在野黨，政治是大家你死我活，怎麼可能藍白合？

媒體追問，「游昌配會當選嗎？」柯建銘表示，沒有說什麼感覺的，大家都看得出來，都是過場演戲，未來就是面對2月1日以後國會開始攻防揭開序幕。