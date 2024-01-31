台中市林姓男子將車輛借予廖姓友人使用，卻在限速50公里平面道路，飆速134公里，除了駕駛人遭裁重罰外，並吊扣駕照6月，林男主張因失業無力繳納車貸，扣牌將無法出售車輛，請求撤銷處分，法官認為，林男未曾舉證將車輛提供廖駕駛過程上，已盡防範、監督以避免違規駕駛行為之具體措施，駁回林男之訴。

這起超速案件發生在2022年11月28日，廖姓女子駕駛向林男商借的客貨車，在台灣大道限速50公里路段，遭測速照相測得134公里，嚴重超速84公里，警方依違反《道路交通管理處罰條例》開罰6000元以上、2萬4000元以下罰款，並吊扣牌照6月。

林男主張，本身非實際駕駛人，因此在2023年1月31日到台中市交通裁決處，辦理轉歸責予實際駕駛人廖女，又因疫情影響失業許久，無力繳納違規車輛貸款，欲將車輛轉賣給車行，請求撤銷吊扣牌照6個月罰則，並裁罰實際駕駛人。

台中高等行政法院審理，經查違規實際駕駛人雖為廖女，但林男迄今未曾舉證，對於將車輛供廖女駕駛過程，已盡防範、監督，以避免違規駕駛行為之具體措施，林男自應擔過失責任，台中交裁處依法裁罰車主吊扣汽車牌照6個月處分，核屬適法有據，林男訴請撤銷原處分，為無理由，應予駁回，仍可上訴。