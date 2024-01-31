中國醫藥大學附設醫院響應台灣世界展望會「乾淨水源、孩子救援-水資源行動」慨捐新台幣100萬元，投入越南石城地區建造供水系統等設備，院方辦記者會宣告啟動送愛到越南。（馮惠宜攝）

透過跨國連線，越南石城幼兒園的小朋友表演洗手舞，表達對台灣的感謝。（世展會提供／馮惠宜台中傳真）

外交突圍，台灣醫療再度展現愛無國界的外交軌實力！中國醫藥大學附設醫院響應台灣世界展望會「乾淨水源、孩子救援-水資源行動」慨捐新台幣100萬元，投入距離台灣1700公里外的越南石城地區建造該地供水系統、廁所與洗手等設備，預計幫助當地超過1／2居民得到乾淨水，遠離疾病。

中醫大附醫攜手台灣世展會1月31日舉辦記者會宣布跨國送愛，要協助越南北部極需乾淨水資源的石城地區，中醫大附醫院長周德陽將髒水注入代表愛的過濾器，象徵為越北的孩子生命注入源源不絕的愛與希望，並將100萬元支票捐贈給台灣世界展望會。

台灣世界展望會會長李紹齡也帶來越南小朋友親手繪製的圖畫送給院方，表達他們純真的感謝，現場透過跨國連線，越南石城幼兒園的小朋友表演洗手舞，誠摯說出：「感謝台灣、感謝中醫大。」

周德陽說，石城當地沒有乾淨的水，居民為了取用每日所需的生活用水，要跋山涉水走上數小時，缺水、水質汙濁與衛生設施不足，水源汙染會造成神經系統、腹瀉以及感染等疾病，當地5歲以下孩童有20％發展遲緩，他期許能？磚引玉，讓大家重視水資源相關議題。

李紹齡表示，石城縣位於越南中部清化省，是當地最貧困的縣城之一，社區水源被牲畜糞便、垃圾和未經處理、隨意被丟棄的農藥除草劑包裝袋汙染，大約有4成的家庭飲用未經過濾的水，甚至有許多幼兒園、國小也因經費預算的限制，給兒童飲用未經沒有適當處理的飲水。

中醫大捐助的100萬元將投入越南石城縣的供水系統、廁所與洗手設備等的建造，整個計畫今年9月就會完工，預計可幫助2500人得到乾淨水，遠離疾病，更送給當地孩童健康成長、安心學習的生命祝福。