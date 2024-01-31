冬天是流感的高峰期，近期染新冠肺炎的人也變多，胸腔暨重症科醫師黃軒示警，同時感染流感與新冠，身體面對2種病毒的雙重打擊，根據研究指出，重症發生率比起只感染其中1種病毒多了4倍，死亡率也提升了2.4倍，提醒大家注意。

黃軒今在臉書上示警，過年要小心「流感病毒＋新冠肺炎」的雙重打擊，目前新冠仍是全球主要的健康問題，冬季另一個呼吸道敵人「流感」加入，為冬季增添了新的複雜的影響，令人擔憂的是「混合感染」的風險在冬季一直增加。

黃軒表示，研究人員分享令人不安的事實，與單獨感染新冠或流感任一病毒相比，雙重感染會顯著提高重症和死亡率。首先是因為當2種病毒入侵身體，會開始搶奪細胞資源，各自劫持無數的細胞，作為大量複製病毒的機制流程，而這種雙重攻擊，會使免疫系統不堪重負，誘發更強烈的發炎反應。

黃軒指出，有專家認為混合感染可能使病毒複製增加，進而出現更嚴重的症狀；也有可能使肺組織損傷加重，因為2種病毒合併攻擊，對肺部造成更大的傷害，除了可能肺炎重症，甚至可能導致呼吸衰竭與死亡；最後則是免疫功能受損，2種病毒同時感染恐引發強烈的免疫風暴。

黃軒分享2022年發表的一項研究顯示，與只感染新冠肺炎的患者相比，同時感染新冠與流感的患者，需要使用呼吸器維生的重症患者，足足多了4倍以上；同時被2種病毒攻擊的患者，死亡率是只感染一種病毒的患者的2.4 倍。

黃軒表示，這些驚人的數字，顯示出混合感染的嚴重性，並強調在流感季節必須提高警覺的重要性，尤其是高危險人群，像是慢性疾病、老年人口、孕婦、肥胖、癌症、神經系統疾病與有抽煙習慣的人。

黃軒也說，積極防疫仍可降低同時感染2種病毒的風險，首先就是要接種疫苗，不管是流感疫苗，還是新冠疫苗都要；再來就乖乖戴口罩，尤其是在擁擠的空間、人多的場所；最後就是保持良好的衛生習慣，勤洗手、避免觸摸口鼻與保持社交距離等。