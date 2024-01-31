新竹市東區因人口不斷移入，為紓解就學需求，新竹市政府舉行都市計畫委員會，審議建功高中擴校暨中油新竹油庫變更都市計畫案，決議照案通過，後續將提送內政部審議，力拼下半年實施，另都計範圍內的地下油庫文資審議結果已繼續列冊追蹤，後續將結合整體規畫活化利用。

新竹市長高虹安指出，新竹市人口持續穩定成長，為讓學童安心上學，家長也不必再為接送孩子而奔波，滿足就近入學的需求，市府除了檢討學區畫分及調整外，更積極盤點閒置或低度利用公有土地，盼透過都市計畫變更程序增加學校用地。

因應東區人口不斷移入，市府都發處啟動建功高中擴校暨中油新竹油庫變更都市計畫案，計畫變更建功高中北側2.35公頃公園用地為文中用地、變更建功國小東側1.34公頃機關用地為文中小用地。

此外，變更原中油油庫12.37公頃乙種工業區為科技商務區（整體開發區7.15公頃、一般開發區2.15公頃）、公園兼兒童遊樂場用地（2.63公頃）及道路用地（0.43公頃），計畫範圍內約11.56公頃將以公辦市地重劃方式整體開發。

由於建功油庫油槽位於該重劃區內，草案在公開展覽期間，民眾及文史團體關心建功油庫保存議題，市府表示，相關意見均已錄案送市都委會討論。未來建功油庫再利用評估方案及共生計畫，依後續文資審議結果辦理，兼顧學童就學權益及文資保存，讓整體校地擴增計畫更符合需求、效益、具體及可行性。

市府地政處表示，此案目前已獲中油公司及國防部軍備局支持，同意參與公辦市地重劃，並持續與當地里民、地主溝通，後續將啟動重劃地區調查、研擬重劃計畫書等相關作業，期望透過公辦市地重劃加速釋出產業用地，吸引國內外科技廠商進駐，並串連公道五路產業軸帶與藝文高地

地政處也表示，此案預計於都市計畫審議通過後3年內開發完成，而位於重劃區內的1座既有油槽，考量具有歷史建築意義，未來將保留並依其歷史特性，結合「公兒」用地整體規畫活化利用。