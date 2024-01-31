新國會2月1日將投票選出立法院長，前大使介文汲今接受廣播節目《千秋萬事》，談到近日國民黨恐有人跑票投給民進黨時，感嘆若在此重要時刻不團結，乾脆解散算了。另外，他也以《三國演義》內容提醒民眾黨主席柯文哲，他的利益與底下諸位立委的利益是衝突的。

節目主持人王淺秋提到，目前只要來藍白雙方沒有人跑票，對藍軍是有利的，然而若國民黨有人被民進黨挖牆腳，問題就會很大了。介文汲回覆，若想在第1階段選，需要絕對多數57票，而若到了第2階段，則只需要相對多數，若照此情形，國民黨在第2輪投票時應會出線。

王淺秋則擔心，現在問題是，若第1輪藍軍有人跑票，就結束了，因此國民黨目前就是全面圍堵，包含透過亮票、各縣市地方首長緊盯選區委員等，防止有人跑票，若真的有人跑票就真的丟臉丟大了，她也提醒，如果國民黨真的跑票落選，就是辜負選民託付給他們的任務。

介文汲也感嘆，目前也只能祈禱國民黨不要有人跑票，且在這個重要的時刻若還不團結，乾脆解散算了。他提醒，若到了第2輪投票，只需要跑掉2票，國民黨就輸了。王淺秋擔心，那些沒有準備要再連任的，即使祭出黨紀，開除黨籍也不會對他們構成威脅，這種才是最麻煩的。

介文汲詢問，若真的發生這種事，只有跑票的人要負責嗎？王淺秋聽完後，兩人相視大笑，表示這是個敏感的問題。王淺秋也再次撂狠話提醒，有這種動向的委員自重，若真的發生跑票，就是逆賊、窩裡反，不只毀掉自己前途，也毀掉黨在民眾心目中的發展。

介文汲質疑，為何別人能挖國民黨牆角，國民黨不去挖別人的，且黨中央還是有資源可以做到，令他百思不解。他指出，打籃球只會防守，無法得分也沒用，不能攻擊只能讓自己少失去幾分，為何國民黨不能去攻擊？

介文汲表示，如果4年後柯文哲還想拉下總統當選人賴清德，他現在對賴清德任何仁慈，都不利於他4年後的挑戰，他說明，因為民眾黨最大舞台在國會，若是扮演好反對黨，4年後柯還有機會，但如果在國會表現零零落落，說實話8席當到立委都是他們賺到，不過4年後柯還想挑戰賴就沒機會了。柯文哲的選擇攸關自己未來的命運，而不是底下8名立委的。

介文汲以《三國演義》中諸葛亮舌戰群雄情節為例表示，諸葛亮當時跟孫權說，聯吳抗曹，然而諸葛亮跟孫權手下大臣說明時，卻沒人想和他一起，每個都想投降於曹操，因為若降曹，他們都會官居原位，可能還會升官，然而全東吳就孫權1人前途未卜，最後孫權因此決定，聯蜀抗曹。

介文汲表示，這就是現在柯文哲面臨的情境，民眾黨立委當然說不要跟民進黨扯破臉，因為他們照樣官居原位，甚至可能加官晉爵，而只柯文哲有1個人官降一等，因此，柯文哲要知道他的利益跟底下諸將的利益是衝突的。