楊紫瓊去年憑著《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）奪得最佳女主角，成為首位華人影后，並與大她16歲的前法拉利總裁尚陶德結婚，本月初更宣布自己成為阿嬤的喜訊；日前，楊紫瓊接受訪問時，首度談及與前夫潘廸生離婚的原因。

楊紫瓊日前在節目中，接受葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）訪問時罕見提到上段失敗婚姻，她表示，當年嫁給潘廸生後因無法兼顧工作，選擇投入家庭並非男方給他的壓力，「而是我自己的選擇，因為我知道，工作與家庭，我只是選擇其一，當時的我想要真正的家庭生活」。

接著，她透露，當初會離婚，除了因為婚後無法兼顧家庭與事業外，加上男方需要一個兒子繼承事業，且想要一個大家庭，「不只是一個而已，而是兩個兒子，甚至三個更好」。

然而，兩人這四年的婚姻中，她也嘗試過各種方法，但都無法順利懷上孩子，楊紫瓊表示，與前夫很相愛，在一起差不多十年都沒有孩子，無奈說：「對方龐大的商業帝國需要繼承人，這不是相愛就能夠辦到的。現在看來，我們分開是明智的，離婚很艱難，我能夠離開（這段婚姻），而不是假裝一切都會好起來，這樣做是對的。是的，我們相愛，但勉強下去不會讓我們的關係變得更好」。