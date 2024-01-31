北市環保局清潔隊建成分隊王姓約聘員工，去年11月16日應高姓同僚邀約，約在大同區蘭州街談判理論，不料高找來廖、李助陣，王拿出摺疊刀反擊，刺入高的心臟、廖的右外側臀部，2人送醫搶救凌晨宣告不治，王也身受重傷，士林地檢署指揮警方戒護到出院，複訊後聲押獲准，31日偵結，依殺人罪起訴，全案適用國民法官法。

王辯稱，他與高為兒時玩伴，同為「以工代賑」聘僱的清潔人員，曾打電話溫馨提醒要上班，反遭誤會，嗆聲輸贏，摺疊刀則是他平時用來割雜物的工具，與高見面後即見到有人撲上來，他為了要防衛才會回擊。

起訴指出，王、高因工作期間因故發生口角，56歲高男找來57歲廖男、李男陪同，帶刀棒及警棍，騎車到王男位於台北市大同區蘭州街，3人在街上肢體衝突，持刀、警棍互相攻擊，李則持小鋁棒躲在不遠處街道觀看。

高男當時持2把水果刀，刀柄為9.8公分刀刃為9.5公分、刀柄10.5公分刀刃9.2公分，廖男則是持警棍，王男則掏出折疊刀1把，刀柄為15公分、刀刃為12.5公分，砍殺高、廖男，王男手持較大的刀刺入高男心臟，廖男則腿部臀部2處刀傷，大量出血死亡。

案發後王男受傷送醫，曾2度進入手術房，住院18天後遭警方拘提，經法院聲押獲准。