日本外務大臣上川陽子30日在國會發表外交政策演說，重申台灣海峽和平穩定極為重要，且這是日本外相自2022年以來連續第3年在國會開議演說時提及台海和平，彰顯日本政府高度關注台海局勢的一貫立場，外交部對此表示歡迎，並期盼民主陣營國家共同反制威權主義擴張。

上川陽子甫訪問完烏克蘭，在開議演說時強調，她更確信絕不能以武力改變現狀，並重申，台海和平穩定也很重要。

外交部指出，日本政府近期持續在國際場域關切台海情勢，包括去年11月26日的日中外長會談、本月7日的美日韓三方對話及12日的美日外長會談中，都重申維持台海和平穩定的重要性。

外交部表示，期盼全球民主陣營國家持續採取防範措施，反制威權主義擴張對國際和平穩定可能造成的危害，並強調台灣將持續展現堅強韌性及自我防衛決心，強化與日本等理念相近國家合作，共同維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。