貨運行吳姓負責人不滿遭法院判賠3100萬，認為過程疑點重重，今（31）日在高市議員邱于軒陪同下說明原委，並稱將向監察院陳情。（柯宗緯攝）

3年多前，高雄市鳥松區1家貨運行與倉庫發生大火，雖無人員傷亡，但財損嚴重，事後消防局鑑定起火點為貨運行的水族箱設備短路，隔壁倉庫向貨運行吳姓負責人求償，法院判賠3100萬，但吳男不服，認為過程疑點重重，今（31）日在高市議員邱于軒陪同下說明原委，並稱將向監察院陳情。

邱于軒指出，該火警發生在2018年6月18日凌晨1時許，位於鳥松區松埔路6-18的貨運公司和6-20號的倉庫遭祝融，消防局研判是貨運公司因水族箱設備短路釀災，才延燒到隔壁廠房，後續賠償造成貨運行吳姓負責人傾家蕩產。

吳姓負責人今質疑，究竟真正起火點在何處？到底是誰下的指導棋「電線走火就不必賠？！」、火災鑑定報告為何沒送去消防署鑑定？未合格的實驗室為何還開報告？開出來的報告為何沒有蓋章？消防鑑定直指辦公桌上魚缸的小型抽水馬達，但是消防局查扣的證物是庫存的大型沉水馬達，兩者完全不同。

對此，消防局說明，據了解第一時間火災是從貨運行冒出火花，隔了24分鐘，隔壁倉庫火災警示器才響，況且目擊證人吳姓負責人在筆錄中也坦承，全案歷經刑事、民事7個法院審理確定，法院也採信消防局鑑定報告沒問題，目前吳姓負責人已上訴到高雄高等行政法院，消防局不便在庭外多做發言。

邱于軒表示，今天說明會希望透過該個案陳述與各局處及專家等經驗分享，讓大眾及政府當局知道，若遇到類似狀況時，能夠有更公正的判決，也期待消防安全問題獲得更多重視，像是消防局年度鑑定經費僅有76萬元，是否足夠？對此，消防局回應，會在各科室預算中勻支，不會有預算不足問題。