偉訓2023年前3季合併毛利率為22.58%，年增2.67個百分點，歸屬於母公司業主淨利為4.72億元，年增68.76%，超越2022年全年獲利，每股盈餘為4.22元，累計2023年合併營收為81.53億元，年增27.69%，法人預估，偉訓2023年獲利有望創下歷年新高。

展望今年，偉訓表示，在電競電源升級潮、伺服器需求增溫，以及電動車訂單放量下，今年第1季營運可望優於去年同期。

為積極配合政府推動「資安即國安」之國家戰略，並致力提升公司的資訊安全，偉訓自112年起與中華電信資安顧問團隊攜手合作，依循ISO/IEC 27001標準，陸續完成資訊安全管理制度建立、風險管理、內部稽核、備援演練等資安管理流程，落實PDCA(Plan-Do-Check-Act)持續改善精神，日前經ISO國際驗證機構英國標準協會臺灣分公司(BSI)稽核通過ISO/IEC 27001資訊安全管理系統(Information Security Management System)國際驗證，並於偉訓總部舉行頒證典禮，由偉訓董事長王駿東代表受證。

王駿東表示，偉訓自1989年起由汽車零件製造廠成功跨入資訊產業，並且成長至目前的規模，今天的偉訓已在電腦機殼及電源供應器建立了領導地位及良好信譽，偉訓深信企業之核心競爭力在於品質、成本及速度，為達到質量均優的目標，從研發時便展開品管作業，運用全自動化生產作業、健全的製造體系，配合先進的機器以提高生產良率。

為因應層出不窮的駭客攻擊、網路勒索、個資外洩等資安威脅，偉訓近年來持續針對公司的資訊架構及資訊系統進行資安強化作業，除導入並通過ISO/IEC 27001標準認證外，也建置資安防護軟硬體設備、資安監控及執行資安檢測，並藉由此次取得國際資安認證標準，建構完善組織資安體系，強化資訊安全事件應變能力，全方位維護偉訓之資訊安全，將公司資訊安全管理提升至新水準，並完善偉訓科技資訊安全的重要環節，以保障客戶、供應商、員工與股東之權益。