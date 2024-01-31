蔡英文總統今（31）日上午接見「哈德遜研究所」訪問團時表示，面對威權主義擴張及極端氣候等全球性的挑戰，臺灣持續強化國力、穩定供應鏈，也推動國防改革，展現守護民主、自由的決心。未來，臺灣也會努力在各項全球性議題上，加深跟民主夥伴的合作。期盼臺美有更多對話及合作機會，促進雙邊經濟發展，共同為國際社會帶來更多貢獻。

「哈德遜研究所」訪問團今天由主席絲曇及所長沃特斯率領，赴總統府拜會蔡英文。蔡英文表示，這幾年，面對威權主義擴張及極端氣候等全球性的挑戰，臺灣持續強化國力、穩定供應鏈，也推動國防改革，展現守護民主、自由的決心。這個月臺灣大選和平順利完成，我們也再次向世界證明，臺灣將繼續走在民主的道路上。

她感謝美國政府及國會對於臺灣安全議題的重視，不僅持續落實對臺軍售常態化，也在參眾兩院通過「2024會計年度國防授權法」，深化雙邊的安全夥伴關係。也感謝哈德遜研究所做為美國在外交政策及安全領域深具影響力的智庫機構，長期對臺灣的重視和支持。

哈德遜研究所近年除籌組學者訪問團訪問臺灣，也辦理臺灣議題研討會，以及撰寫專文為臺灣發聲，更在臺灣面對威權打壓時，表達並肩同行，持續促進美國及盟友的安全、自由和繁榮。

蔡英文表示，在哈德遜研究所以及眾多理念相近夥伴的支持之下，現在的臺灣，已經是「世界的臺灣」。未來，臺灣也會努力在各項全球性議題上，加深跟民主夥伴的合作。相信透過貴賓的來訪，臺灣和美國能夠尋求更多對話及合作機會，促進雙邊的經濟發展，共同為國際社會帶來更多貢獻。

絲曇表示，臺灣與美國堅定的友誼使全世界受益。她在美國所做的其中一項努力就是鼓勵更多女性從政，蔡英文總統對女性而言是一個典範，對男性亦然。蔡是臺灣第一位女總統，對國家和世界都做出許多貢獻。除了鞏固臺灣在國際上作為科技領先國家及全球經濟參與的重要地位，也勇於守護包括香港與烏克蘭的自由和民主。

絲曇提到，在蔡英文總統歷史性任期即將結束的同時，臺灣再次完成一次競爭激烈但自由、公平且和平的選舉。臺灣人民再次證明，臺灣是該地區所有國家中，真切且成熟的民主典範。

絲曇祝賀蔡總統取得的所有成就，也肯定她在這個可能是全世界最困難的政治局勢當中，帶領臺灣向前邁進。他們非常期待蔡英文分享未來的計畫。並表示，哈德遜研究所未來永遠是蔡英文總統的家，也會有支持她的好朋友們。