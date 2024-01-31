Your Rising Star game participants for this year! pic.twitter.com/EmcrcMXQlT — NBA Muse (@NBAMuseAcc) January 30, 2024

NBA新秀挑戰賽率先公布入選名單，本季年度新人王兩大熱門的文班亞馬（Victor Wembanyama）、霍姆格倫（Chet Holmgren）雙雙入圍，攻守兩端都有著強烈存在感的兩人有望一起同隊奮戰。

選秀狀元文班亞馬去年降臨NBA，展現十足禁區統治力，場均得分衝破20大關，3.1次火鍋也暫居榜首，不過馬刺戰績卻是慘兮兮，目前為止47場比賽只拿10勝。相較之下，霍姆格倫同樣第一年打NBA，已經是雷霆防守核心，球隊也徹底擺脫重建模式，力爭季後賽門票。

參賽球員包括11名新秀、10位二年級生、7名發展聯盟球員，根據賽制，比賽分為4支隊伍，7名發展聯盟球員組成一隊，剩下三隊由總教練從21人中挑選。擔任教頭的保羅蓋索（Pau Gasol）去年率隊贏得新秀挑戰賽冠軍，本屆將會繼續執教，對抗凱琪絲（Tamika Catchings）、傑倫羅斯（Jalen Rose）、施倫夫（Detlef Schrempf）率領的隊伍。

幾乎所有超級球星都參加過新秀挑戰賽，湖人傳奇後衛布萊恩（Kobe Bryant）曾砍下31分，後來還拿了4座明星賽MVP；目前效力湖人的詹姆斯首次在新秀賽亮相也飆出33分，驚豔全場。