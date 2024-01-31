為了讓民眾可以住得安全，新北市政府大力推動老舊建築改善，只要建築物無立即危險疑慮，除了重建之外，也可以向市府申請整建維護補助，每案最高可獲得1500萬補助，本次淡水就有1棟屋齡45年的老舊公寓獲得補助。

淡水獲得整建經費1200萬的公寓，為屋齡45年的4層樓建物，住戶入住多年後，因房屋長時間日曬及滲水，建築物混凝土有多處剝落現象，在得知市府推出結構鑑定與都市更新一系列政策後，透過市府提供的房屋健檢、耐震能力詳細評估補助政策，鑑定社區建築物為建議修復補強。

透過都市更新推動師協助整合，最後社區住戶100％同意，在去年向市府申請整建維護耐震補強與立面修繕經費補助，並在今年1月26日經都更大會通過，成功獲得1200萬元補助，此次補助經費將用於加強結構安全、清除違章建築、重新整理外觀並裝飾美化。

新北市政府都市更新處處長林炳勲表示，都市更新不只重建，還有整建維護，市府積極推動多元都更政策，目前新北市多元都更已累計申請1,395案，且市府為因應工料雙漲，於今年起將耐震補強工程補助經費提高為每案總工程經費75％、上限1500萬元，期望透過提高補助額度增加辦理誘因，加速民眾辦理都更整建維護意願。