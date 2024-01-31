民眾黨今天宣布推黃珊珊參選立法院長，民進黨立委陳亭妃表示，民進黨向來尊重小黨，但小黨也應該更尊重自己，從1月13日到現在，民眾黨不斷把自己席次放大，「把8席變成80席」，每天一個版本，不斷刷存在感，這種戲碼玩到讓民眾反感的話，民眾黨會自食惡果。

立法院正副院長選舉2月1日登場，民眾黨立法院黨團今天宣布將推黃珊珊競選立法院長。陳亭妃上午受訪指出，民進黨該怎麼做就怎麼做，其他就是尊重。

對於民眾黨每天不斷有新版本，每天不斷有不同講法，最後就是院長推自己的人，她也質疑，推自己人不就是支持韓國瑜嗎？從頭到尾他們內心很清楚，就是要支持國民黨「藍白合」。

她提到，尤其韓國瑜日前找民眾黨密室協商，當天到底講了什麼？今天為什麼出現這種局面？本來民眾黨不是不推人嗎？怎麼會密室協商後自己推院長人選？這不等於是幫韓國瑜嗎？

針對民眾黨表示，若第一輪院長投票沒有人過半，第二輪就不會再投票，立法院副院長會看院長結果，再開會做決定。陳亭妃也說，連副院長也要玩到淋漓盡致，今天不說副院長怎麼處理，等明天中午再決定，「把8席變成80席」，這種戲碼如果玩到讓民眾反感的話，民眾黨會自食惡果。