有「護國神山」之稱的台積電已進駐高雄，高雄市政府水利局31日上午舉行楠梓再生水廠興建移轉營運案簽約典禮，副市長林欽榮再度向台積電掛保證，說高雄水、電無虞，預計於2028年開始供應再生水。

林欽榮、高山林水務股份有限公司董事長郭濟安今天上午共同完成簽約，預計於2028年底開始供應再生水，並於2030年底每日供應7萬噸再生水給台積電使用，民間投資金額達80億元。

林欽榮除感謝內政部國土管理署的支持外，他也指出，市府已推動鳳山及臨海再生水廠，並於2021年起推動北高雄再生水計畫，規畫興建橋頭及楠梓再生水廠，去年橋頭再生水廠已開始興建，今年楠梓再生水廠也將展開工程，以確保高科技廠商所需的水資源供應無虞。

對於近來北高雄包含岡山、橋頭與楠梓區不斷地在台1線、區內道路等埋設管線，造成許多民怨，林欽榮表示，挖管中心早就已經成立，也已經擴編，會要求不要重複挖管，共有48個單位包含軍方等人加入，事先要挖管時也有找里長告知民眾，未來會加強交通局、市警局等跨部會合作，並持續要求里長加強宣導。