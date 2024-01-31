睽違10年，黃色小鴨再訪高雄，對比2013年的首次造訪愛河港灣，現在的光榮碼頭已蛻變成為一座親水、親港、親海的都會港灣，結合高雄城市美學與在地風貌人文，成為市民的日常活動節點，更是遊客來訪高雄的熱門打卡景點，正是見證近年來高雄港市合作的成果與產業轉型。

1992年尚未開放時的軍用及散雜貨碼頭（圖片來源：高雄市都發局提供）

高雄市都市發展局局長吳文彥指出，縱覽世界獨具魅力的國際港灣城市，一般都具備山海河港等地理條件，高雄得天獨厚擁有壽山、高雄港及愛河等城市特色。高雄港市發展唇齒相依，自1998年謝長廷市長以海洋首都定位，開展向海親水的想望，並創造愛河友善親水綠色廊道，2005年陳其邁擔任代理市長時打開高雄港圍牆，開啟市港合作契機，陳菊市長接續建設真愛碼頭、光榮碼頭，成功結合愛河與高雄港區，並推動亞灣區重大公共建設，歷經近20年蛻變，高雄已成為臺灣最具國際指標的港灣水岸都會，保有獨特港口風貌場域。

2013年黃色小鴨到訪真愛及光榮碼頭（圖片來源：高雄市都發局提供）

都發局表示，依循行政院亞灣2.0計畫支持與港市合作互信基礎之下，目前捷運Y15聯合開發案已由捷運局進行招商中；西側緊鄰的21號碼頭後線的土地，也預計今年第一季由高雄港區土地開發公司對外招商。另外，緊接駁二藝術特區的原港務候工室改建為智慧旅店，預計今年第一季試營運；大港倉二期倉庫群改建朝設計旅店規劃，預計今年招商；既有棧庫群配合產業需求，持續媒合技術業者，作為5GAIoT體感育樂創新應用場域。

2024年「Double Ducks,Double Lucks」見證愛河灣轉型（圖片來源：高雄市都發局提供）

港市聯手不斷推進港灣轉型建設，2006年駁二藝術特區、2007年真愛光榮碼頭改造開放、2011年亞洲新灣區、2017年港市成立高雄港區土地開發公司、2018年棧貳庫KW2營運、2020年大港旋轉橋啓用、2022年大港倉一期410商場營運及愛河灣遊艇碼頭A區、2020年亞灣5G AIoT創新園區及2023年亞灣2.0等產業轉型；同時致力於推動亞灣2.0智慧科技創新園區，吸引嶄新科技產業旗艦聚落進駐，整體城市新舊融合，打造最具高雄味的都會港灣。

2022年舊港區棧庫群改造營運及大港橋啟用（圖片來源：高雄市都發局提供）

未來都發局將持續透過都市計畫，導引城市發展願景與生活想像，賦予土地更佳彈性使用，創造產業生活多元使用，及水岸公共環境，相信在中央政策計畫支持與港市持續攜手合作下，能夠吸引更多國際合作及產業投資，讓高雄都會港灣不斷轉型。