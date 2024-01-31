台中捷運藍線綜合規畫案獲行政院核定，但中央、地方經費補助比例又引發「大小眼」的爭議，台中市長盧秀燕31日出席市政路二期動工活動時表示，台中市的財政原本是三級，經市府努力後升為二級，現在卻因此要被減少補助，相當不合哩，希望透過下屆立委就任後將此訊息傳達給中央。

盧秀燕表示，在她就任市長前，台中市的財政情況是第三級、也就是最糟的一級，經過市府勵精圖治改善，現在已升為第二級，更是全國22個縣市唯一被升級的，但市府努力整頓財政後，台中市獲得的補助反而變少，那個縣市豈不是把財政放爛就好了，何必好好治理？

盧秀燕說，「因為我財政最爛，所以獲得中央補助最多」的說法不是有效的財政紀律，中央要鼓勵各縣市改善財政，應針對財政升級的縣市給予更多補助，才能達到好效果，明天2月1日新一屆立委將就任，她希望下屆立委能將此觀念傳達給中央，讓台中市得到公平合理的補助與資源分配。

此外，針對民眾黨推派準立委黃珊珊參選立法院長，盧秀燕說，選立法院長與副院長是立委的職權，她無法做評論，但不論是哪一組人當選，副院長一定是台中人，這是她比較高興的部分。