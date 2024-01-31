高雄市鳥松區中正路與神農路於1月30日下午4時許發生一件行車糾紛，警方調查，當時是駕駛自小貨車的36歲王姓男子與駕駛自小客車的52歲陳姓男子發生糾紛，陳男氣憤之下以疑似刀鞘的黑色扁平物砸破小貨車的玻璃，仁武警方已經通知陳男到案說明。

仁武分局鳥松分駐所於30日下午接獲此報案，警方到現場了解情形。王男告訴警方，兩人沒有打架，是陳男直接打破他的小貨車玻璃後離去。

警方調查，當時王男駕駛自小貨車行駛近鳥松區中正路與神農路時，另一輛黑色轎車欲從左轉車道右切至直行車道，但陳男認為王男未禮讓致使心生不滿。約莫1公里後，於鳥松區中正路與大同路口停等紅綠燈時，黑色轎車駕駛陳男持疑似刀鞘的黑色扁平物敲破王男貨車駕駛座玻璃，此導致王男右手掌遭碎玻璃割傷，陳男之後離去。

警方在案發後已經通知住在北高雄的陳姓男子此事，並由警員陪同陳男到分駐所說明。