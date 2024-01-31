補教名師徐薇獨子江大成日前被爆與「樂天女孩」熊霓熱戀中，2人還開心看電影約會，可見戀情逐漸升溫。不料，此緋聞居然引起胡瓜不滿，認為2人既然交往，為何還讓他背黑鍋。江大成今（31）日參與《百變智多星》錄影，他受訪坦白表示跟熊霓「正在了解中」，至於「了解」多久了？他笑言：「幾月被拍到，就差不多那時候。」言下之意就是去年10月開始有好感。

江大成表示，與熊霓是在節目《歡樂智多星》相識，「聊起來剛好比較對頻率，所以⋯⋯」。雖沒說破，但他坦言2人關係就如同被拍到那樣，互動亦然。

不過，胡瓜日前受訪無奈表示，既然江大成、熊霓早就在交往，為何當初不出面闢謠？江大成先是針對「送書」這件事跟胡瓜道歉，「書一直都有在安排，也是跟瓜哥說不好意思，希望能親自贈書給瓜哥」，私下也有聯繫胡瓜，還在安排中，強調自己有放在心上。

至於戀情聽了以後表示：「我們正常交友嘛，覺得沒有的事，沒有背鍋這一說。」江大成與熊霓相差8歲，相處起來沒有代溝，他甜讚熊霓工作認真，媽媽徐薇也是從新聞上得知他們的戀情，就祝福他好好交友。

他說，戀情曝光後，並沒有受到壓力，農曆新年也暫時不會互相去對方家拜年，結婚計畫也暫時沒有：「沒壓力要什麼時候以前結。」

此外，江大成是電商平台「大成小館」創辦人，主要販售乾拌麵與冷凍、冷藏食品，還有料理即時包。他坦言疫情後，大家對於常溫食品的需求降低，業績有受影響，「2023年收支打平，但該有的員工旅遊、年終都有，之後還會推出冷凍生鮮、港點、炸物」，事業版圖擴大中。