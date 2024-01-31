作曲家范中芬提起刑事自訴，指控前夫王治平多次偽造她的簽名將她的詞授權，並偽造她的簽名簽署「音樂著作著作財產權管理契約」，一審將王男依偽造文書罪判刑3月，二審台灣高等法院認為，無法證明王男有偽造文書的犯意，改判無罪。范女可上訴。

范中芬與王治平2002年離婚後，范女提起刑事自訴，指控王治平在2008年6月10日，未經她授權，在音樂著作財產權管理契約簽署她姓名，並填寫王的個人資料，而偽造該私文書，並持向中華音樂著作權協會行使，認犯偽造私文書罪。

一審新北地方法院將王治平依行使偽造私文書罪，判處有期徒刑3月，可易科罰金，，王治平不服提上訴。

二審高院認為，王治平在1994年間與范女及子女移民美國後，因工作需要往返台、美兩地，1999年8月2日以范女名義填寫中華音樂著作權仲介協會作曲家及作詞家入會申請書時，同時留存她在洛杉磯住處電話，並未刻意隱匿她聯絡方式。

高院指出，王與范雖在2002年間登記離婚，然於婚姻存續期間及離婚後，曾多次相互授權他方處理唱片合約、租屋、戶籍等事宜，自或被告聯絡，且王男此代理范女簽署新版管理契約，難認主觀上有偽造私文書的犯意，改判無罪。范女可上訴。