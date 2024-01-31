苗栗縣議長李文斌寒冬送暖邁入第16年，後龍鎮全鎮230戶弱勢受惠。（謝明俊攝）

苗栗縣議長李文斌寒冬送暖邁入第16年，後龍鎮代會主席花麗卿一路支持。（謝明俊攝）

苗栗縣議長李文斌寒冬送暖邁入第16年，李文斌幫忙搬運物資給後龍鎮全鎮230戶弱勢。（謝明俊攝）

苗栗縣議長李文斌成立「阿斌哥大愛協會」專門扶助弱勢邊緣家庭，除了平常送餐服務外，每至年終寒冬，還會發動各界募集民生物資捐助弱勢鎮民，今年寒冬送暖活動邁入第16年，獲得後龍鎮代會主席花麗卿及多名出身後龍鎮的成功企業家資助，分送全鎮23里230戶弱勢家庭物資，李文斌並自掏腰包贈送每戶過年紅包，讓弱勢感受過年溫馨氣氛。

出身後龍鎮內的苗栗縣議長李文斌成立「阿斌哥大愛協會」已有16年，扶弱更長達21年。除了受理清寒弱勢喪葬急難救助金之外，還有每天免費愛心便當，並連續8年提供清寒學子百萬獎助學金，另外認養16名寒門學生的註冊費，還有每年萬斤白米發送、關懷植物人、協助癌童、評估購買醫療器材等諸多善行，並且在每年年終發動募集民生物資，讓後龍鎮內獨居老人或弱勢家庭能夠過個好年。

今年大愛協會選定後龍鎮23個里，每里10戶弱勢家庭，除了沙拉油、衛生紙、愛心米等，並有企業善心大德呂峻候捐助230件毛毯、以及真和科技公司董事長紀義輝、金虎爺台中分會長鍾吉信、永續酒業董事長陳閔瀚、後龍鎮代表會主席花麗卿等共同捐贈各230份關廟麵、醬油、沙拉油、衛生紙、餅乾、千斤愛心米等物資。

議長李文斌則自行準備1000元紅包，要送給後龍鎮23里，230戶的清寒家庭，由里長代為轉交，以表關懷之心。李文斌希望延續大愛協會過去16年以來的例行傳統，更多是藉此活動拋磚引玉，讓更多單位和社會大眾群起效尤，響應暖心傳愛。